آشمور للاستثمار ومستشفى كينغز كوليدج لندن تعلنان عن تعيين رئيس تنفيذي لفروعها في المملكة

يمتلك الدكتور مهيمن عبدالغني، الطبيب الاستشاري والقائد في قطاع الرعاية الصحية، أكثر من 25 عامًا من الإنجازات العالمية في القطاع، ويقول الرئيس التنفيذي الجديد الذي درس في جامعة هارفارد، وحصل على عدد من الجوائز المرموقة في المنطقة؛ تقديرًا لريادته في الرعاية الصحية: "يسعدني أن أقود خطة توسع مستشفى كينغز كوليدج لندن في المملكة التي تتماشى مع رؤية 2030، أنا متحمس للعمل مع فريقَيْ آشمور وكينغز لندن لتقديم أفضل ما في الرعاية الصحية البريطانية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وملتزم بالعمل الجاد لإطلاق القيمة الكاملة لهذه الشراكة".