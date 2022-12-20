تجاوَزَ عمرها 120 عامًا.. شاهد "المحالة" في "همة طويق" بمهرجان الإبل

واستعرضت تلك القطعة الخشبية التي تجاوز عمرها أكثر من 120 عامًا للزوار، طرق استخدامها في الماضي؛ لتسهيل استخراج المياه من الآبار عند رفع الدلو المحمل بالماء والمربوط بالرشا؛ وهو ذلك الحبل المصنوع من ليف النخل المفتول؛ لسقي الحيوانات من مياه البئر العميقة؛ فيما تُصنع المحالة من خشب الأثل، وتمتلك أسنانًا يكون بداخلها حبل الرشا، وتشبه العجلة نوعًا ما؛ فيما تُربط تلك الأسنان مع بعضها عن طريق ما يسمى بالقد المعمول من جلد الجمل.