أحدها كابل بيانات يربط أوروبا وآسيا.. ما أوجه التعاون بمجال الاتصالات بين السعودية واليونان؟

وسيربط الكابل الذي سيمر عبر المملكة وقبرص واليونان بين المستخدمين من إيطاليا حتى سنغافورة، كما سيتكلف نحو 857.68 مليون دولار، ويشمل التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة واليونان أيضًا تفعيل المبادرة المشتركة لتبني التقنيات الحديثة والخدمات الرقمية والصناعات التقنية، التي تضم الجيل الخامس، والفضاء والأقمار الصناعية، والتلفزيون المدفوع، والترفيه المنزلي، وقد حصدت المملكة المركز الثاني عالميًّا في أكتوبر الماضي في قائمة أفضل شبكات الجيل الخامس بنسبة تغطية لـ26.6 في المئة من السكان، ومن المرجح أن يضاعف التعاون بين المملكة واليونان من التطور الذي يشهده مجال الاتصالات فيهما.