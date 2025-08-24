مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تترجم 24 قصة للأطفال إلى 3 لغات عالمية

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هذا الأسبوع (24) قصة مترجمة في مجال أدب الأطفال ، حيث قامت المكتبة بترجمة هذه القصص من اللغة العربية إلى ثلاث لغات عالمية هي: الإنجليزية والفرنسية والصينية، وذلك بالتعاون بين المكتبة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ في إطار مشروع ثقافي نوعي للترجمة يعكس عمق الاهتمام بالأدب العربي والعالمي، من أجل تعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات.
ومن القصص المترجمة إلى اللغة الفرنسية قصة عن القهوة السعودية وجاءت بعنوان : Hourra pour le café saoudien
كما تمت ترجمة عدد كبير من قصص الأطفال من العربية إلى الصينية للكاتبات: الجوهرة آل جهجاه، وأروى الثنيان، وماريا دعدوش، ومرام المطيري، وفاطمة خوجة، ووفاء السبيل ، وغيرهن من الكاتبات المعنيات بأدب الأطفال.
وتدور القصص حول موضوعات عن الألوان، والهوايات والحرف، والرسم، وحكايات الجدة، والحج والعمرة، والتراث السعودي .
ويهدف المشروع إلى إيصال القيم الثقافية والإنسانية المتجذرة في الأدب العربي إلى أوسع نطاق ممكن من القراء حول العالم، كما يهدف إلى نقل الأدب السعودي والعربي إلى العالمية، و إبراز غنى أدب الأطفال العربي وثرائه بالموضوعات والقصص المتنوعة التي تلائم مختلف الفئات العمرية للأطفال .
وتأتي هذه الترجمة في سياق مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، ودعم حركة الترجمة المتخصصة في أدب الأطفال، وتنوع المحتوى العربي خلال نقله للغات العالمية، ودعم رؤية المملكة 2030 عبر إثراء الثقافة العالمية بالمحتوى الثقافي والمعرفي العربي، وتقديم صورة زاهية من الإبداع السعودي المتخصص في مجال أدب الأطفال.