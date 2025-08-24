مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تترجم 24 قصة للأطفال إلى 3 لغات عالمية

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هذا الأسبوع (24) قصة مترجمة في مجال أدب الأطفال ، حيث قامت المكتبة بترجمة هذه القصص من اللغة العربية إلى ثلاث لغات عالمية هي: الإنجليزية والفرنسية والصينية، وذلك بالتعاون بين المكتبة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ في إطار مشروع ثقافي نوعي للترجمة يعكس عمق الاهتمام بالأدب العربي والعالمي، من أجل تعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات.