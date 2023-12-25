أمانة جدة تصادر أكثر من 275 ألفًا من منتجات التبغ المخالفة

رصدت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة، مستودعًا تديره عمالة لتخزين منتجات "التبغ" بطرق سرية بحي المحجر جنوب المحافظة.
وصادرت الفرق الرقابية، بمشاركة الجهات المعنية، 275 ألفًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر.
وقالت أمانة جدة: إن الفرق الرقابية تمكنت من رصد المستودع، بحي "المحجر" جنوب المحافظة، وصادرت 27528 من منتجات "التبغ" التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وأتلفت 5575 من المنتجات منتهية الصلاحية.
وأكدت الأمانة، استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين؛ للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.