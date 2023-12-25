أمانة جدة تصادر أكثر من 275 ألفًا من منتجات التبغ المخالفة

وقالت أمانة جدة: إن الفرق الرقابية تمكنت من رصد المستودع، بحي "المحجر" جنوب المحافظة، وصادرت 27528 من منتجات "التبغ" التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وأتلفت 5575 من المنتجات منتهية الصلاحية.