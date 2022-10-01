منتدى الإعلام العربي يحتفل بمرور 20 عاماً على انطلاقه بأجندة شاملة تناقش مستقبل الإعلام ومتطلبات تطوير قطاعاته

وفي هذه المناسبة، أكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن احتفال منتدى الإعلام العربي بمرور 20 عاماً على انطلاقه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الجاد والنقاش البنّاء مع مختلف أقطاب صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، والقائمين على هذا القطاع الحيوي، ضمن حوار مهني متخصص هدفه توثيق الروابط والإسهام في النهوض بقدرات الإعلام في المنطقة وضمن مختلف قطاعاته وتخصصاته، بمشاركة مسؤولين حكوميين ونخب الخبراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الإعلامية، حيث نجح المنتدى في بناء جسور تواصل فعالة بين الإعلاميين العرب لتبادل الخبرات فيما بينهم والعمل معاً للتوصل إلى أفكار ورؤى جديدة تسهم في تحقيق التطوير المنشود للإعلام العربي وتأكيد دوره الحيوي في المجتمعات العربية ومشاركته الإيجابية في صُنع مستقبلها.