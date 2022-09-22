شاهد.. أمانة الطائف تحوّل موقعًا مهملًا لمنطقة جذب سياحي
تمكنت أمانة الطائف من تحويل موقع مهمل إلى منطقة جذب سياحي جميل، أضاف لمصيف المملكة الأول المزيد من الجمال لمدخل الطائف الجنوبي تحول إلى رئة جديدة، بعد أن قامت الأمانة بتنفيذ مشروع جمالي جديد تمثل في إضفاء لمسات من الإضاءة والجماليات المختلفة التي حولت هذا الموقع المهمل من سنوات إلى تحفة جمالية تضم أفضل أنواع الإضاءة.
ويدخل المكان ضمن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية تركزت على الإضاءة ذات الفن التشكيلي، ويعد هذا المشروع من الأفكار الإبداعية والمتميزة في طريقتها، وكذلك خروجها عن المألوف.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف فايز الثبيتي أن أمانة المحافظة تسعى من خلال هذه المبادرة التي تشرف عليها وكالة المشاريع تهدف إلى تحويل التشوهات البصرية في شوارع المحافظة إلى لوحات فنية، بهدف معالجة التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، مشيراً إلى أن الحملة تسعى إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.
وأضاف "الثبيتي" أنه يبلغ طول الجدارية ١٥٠ مترًا مربعًا؛ منوهًا بحرص محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود ومتابعته المستمرة لأعمال الأمانة، بالإضافة إلى دعم واهتمام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، للقطاع البلدي، ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، واستكمالاً للإنجازات التي تحققها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي تُعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المدن السعودية.