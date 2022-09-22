شاهد.. أمانة الطائف تحوّل موقعًا مهملًا لمنطقة جذب سياحي

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف فايز الثبيتي أن أمانة المحافظة تسعى من خلال هذه المبادرة التي تشرف عليها وكالة المشاريع تهدف إلى تحويل التشوهات البصرية في شوارع المحافظة إلى لوحات فنية، بهدف معالجة التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، مشيراً إلى أن الحملة تسعى إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.