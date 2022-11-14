11 دقيقة حاسمة.. هكذا تم إنقاذ أربعيني بجازان عقب تعرضه لجلطة دماغية

وأوضحت "صحة جازان" أن السيطرة على الجلطة الدماغية، تمت في وقت قياسي لم يتجاوز 11 دقيقة، بعد أن حضر المريض لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من صعوبة في المشي وضعف في النطق، وبعض الأعراض الأخرى.