بسبب الارتفاع القياسي للفائدة.. أرباح التمويل تصعد إلى أعلى من قيمة "العقار"

وكان التمويل العقاري قد تراجع بدءاً من بداية العام الحالي، حيث سجل نحو 8.37 مليار، قبل أن يتراجع في شهر فبراير إلى 7.14 مليار، ثم عاود الارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 7.25 مليار، وفي أبريل سجّل 4.15 مليار، وفي مايو سجّل 6.80 مليار، بينما سجّل في يونيو 5.97 مليار، ليستقر في يوليو الماضي عند 5.43 مليار؛ فاقداً ما يقارب 3 مليارات منذ بداية العام.