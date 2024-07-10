وسط إقبال كبير.. "رئاسة الحرمين" تواصل البرنامج الصيفي القرآني في رحاب المسجد الحرام

وتأتي إقامة البرنامج القرآني الصيفي بالمسجد الحرام تفعيلًا لهدايته ورسالته الدينية الوسطية العالمية: "إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ" "آل عمران: 96"، متاخمًا مع هدايات القرآن الكريم: "إِنَّ هذَا القُرآنَ يَهدي لِلَّتي هِيَ أَقوَمُ" "الإسراء: 9"، وتفاعلًا؛ لإثراء القاصدين والزائرين، وعونِ الطلاب على استثمار إجازتهم المدرسية فيما هو صالح لدينهم ووطنهم ومجتمعهم وأسرهم برفقة القرآن الكريم في جوار البيت الحرام.