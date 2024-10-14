وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا

مما يُذكر أن الميزان التجاري بين البلدين، يشير إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى إيطاليا خلال عام 2023م، بلغ 2.8 مليار ريال، بينما وصل إجمالي واردات المملكة غير النفطية خلال العام نفسه إلى 21.8 مليار ريال، وتركزت أعلى القطاعات السعودية تصديرًا في الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف؛ فيما تمثلت أعلى القطاعات استيرادًا في الآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية.