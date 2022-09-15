بسعر أقل من 900 ريال: هاتف HUAWEI nova Y90 هو الخيار الأفضل

في بعض الأحيان، قد يقف إشعار البطارية المنخفضة حجر عثرة في طريق المتعة. ولكن مع هاتف HUAWEI nova Y90، فإن إعادة شحن البطارية مسألة تستغرق دقائق معدودة باستخدام تقنية الشحن فائق السرعةHUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط التي تتيح لك الاستمتاع بـ2.3 ساعة من الألعاب عن طريق توصيل الهاتف لمدة 10 دقائق فقط. وإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف HUAWEI nova Y90 على وظيفة تساعد في الحفاظ على صحة البطارية لاكتشاف حالة البطارية بذكاء وتذكير المستخدم باتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، كما تجعل هذه الوظيفة الشحن أسرع وأكثر ذكاءً وأمانًا مع 8 طبقات متعددة من حماية الشحن السريع، و13 طبقة من حماية الشحن، وطبقة حماية من ارتفاع درجة حرارة منفذ USB؛ مما يجعل الشحن سريعًا وذكيًّا وآمنًا.