بسعر أقل من 900 ريال: هاتف HUAWEI nova Y90 هو الخيار الأفضل

تدور معظم أحداث حياتنا اليوم حول هواتفنا الذكية، سواء كان ذلك للعمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي أو الترفيه؛ فلن يكون أي من هذه الأمور سهلًا دون هاتف ذكي مناسب.
ولذلك عندما يتعلق الأمر بالحصول على هاتف ذكي جديد، يبدأ معظمنا عادةً بتحديد ميزانية، وعندما لا نرغب في إنفاق الكثير؛ فإن الأمر يتعلق في الغالب باختيار أفضل هاتف من الفئة الابتدائية بحيث يضم معظم الميزات.
ووضعت هواوي معيارًا عاليًا عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية لجميع الميزانيات؛ من الهواتف الرائدة المتميزة، وصولًا إلى الهواتف من الفئة الابتدائية، وبالتأكيد هناك هاتف ذكي من هواوي للجميع!
كما أتاحت هواوي لمعظم المستخدمين فرصة الوصول إلى الميزات الرئيسية في هواتفها من الفئة الابتدائية.
وأحدث الهواتف الذكية من هذه الفئة هو هاتف HUAWEI nova Y90، وبكل تأكيد لن يخيب آمال المستخدمين. وبسبب الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية، يستحق الجميع الحصول على هاتف ذكي رائع دون إنفاق كامل الميزانية، ولحسن الحظ استجابت هواوي للطلب على هاتف ذكي عالي الجودة من الفئة الابتدائية بإطلاقها هاتف HUAWEI nova Y90؛ لذلك هذا هو السبب في أننا نعتقد أنه أفضل هاتف يمكنك الحصول عليه اليوم في المملكة العربية السعودية بسعر أقل من الـ900 ريال سعودي.
لا تدع الشاشة الصغيرة تَحُد ما يمكنك القيام به باستخدام الهاتف الذكي، فالشاشة الكبيرة تفتح عالمًا من الاحتمالات.
ويتميز هاتف HUAWEI nova Y90 بشاشة عرض كاملة دون حواف HUAWEI Edgeless FullView مقاس 6.7 بوصة، لتُمَكنكم من الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الغني على هاتف HUAWEI nova Y90. إلى جانب معدل تحديث الشاشة البالغ 90 هرتز، ومعدل اللمس 270 هرتز لتجربة أكثر سلاسة وغنى. وسواء كنت ترغب في قراءة النصوص في الأفلام أو مشاهدتها أو لعب الألعاب على الهاتف، فإن هذه الشاشة ستُرضيك.
كما أن الحواف فائقة النحافة بقياس 1.05 مم المحيطة بالشاشة ونسبة الشاشة مقارنة بجسم الجهاز والتي تصل إلى 94٪ تمنحك تجربة بصرية مثالية.
وتتضمن الشاشة بعض المزايا الإضافية لتوفر الراحة للعين، وتدعم مزايا مثل التحكم السلس بتعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدمين.
في بعض الأحيان، قد يقف إشعار البطارية المنخفضة حجر عثرة في طريق المتعة. ولكن مع هاتف HUAWEI nova Y90، فإن إعادة شحن البطارية مسألة تستغرق دقائق معدودة باستخدام تقنية الشحن فائق السرعةHUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط التي تتيح لك الاستمتاع بـ2.3 ساعة من الألعاب عن طريق توصيل الهاتف لمدة 10 دقائق فقط. وإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف HUAWEI nova Y90 على وظيفة تساعد في الحفاظ على صحة البطارية لاكتشاف حالة البطارية بذكاء وتذكير المستخدم باتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، كما تجعل هذه الوظيفة الشحن أسرع وأكثر ذكاءً وأمانًا مع 8 طبقات متعددة من حماية الشحن السريع، و13 طبقة من حماية الشحن، وطبقة حماية من ارتفاع درجة حرارة منفذ USB؛ مما يجعل الشحن سريعًا وذكيًّا وآمنًا.
عمر البطارية الطويل هو دائمًا ميزة جيدة. ولحسن الحظ، يرث هاتف HUAWEI nova Y90 عمر البطارية طويل الأمد من سلسلة هواتف HUAWEI nova Y؛ حيث يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة (القيمة النموذجية) لتلبية الاستخدام الكثيف طوال اليوم. وسواء كنت مسافرًا أو تشاهد أعمالًا درامية في المنزل أو تلعب ألعابًا؛ فإن هاتف HUAWEI nova Y90 يوفر عمر بطارية طويل الأمد. لذا لا داعي للقلق بشأن البطارية واستمتع بالدراما والألعاب المفضلة لديك.
مع سعة تخزين 128 جيجابايت، يمكنك تخزين ما يصل إلى 170 حلقةً من المسلسلات الدرامية و12000 أغنية عالية الجودة، وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة على هاتف HUAWEI nova Y90. ويمكن للهاتف الآن بسهولة تخزين تطبيقاتك المفضلة أو ألعابك أو أي شيء تحتاجه للعمل والدراسة.
لقد حان الوقت لرفع مستوى أدائك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأداء القوي للكاميرا الرئيسية عالية الدقة مع 50 ميجابكسل. ولمساعدتك على استكشاف إبداعك، يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما أنه ليس عليك السماح للحظاتك الجميلة بالمرور في الليل دون التقاط صورة خوفًا من عدم وجود ضوء كاف. يمنحك هاتف HUAWEI nova Y90 خاصية التصوير الليلي بفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل؛ حيث تلتقط وظيفة الوضع الليلي الفائق لقطات ليلية ساطعة وواضحة؛ مما يوفر جودة صورة أعلى مع التقاط المزيد من التفاصيل.
وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف HUAWEI nova Y90 بوظيفة لقطة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنها تحليل المشهد بذكاء وإدراك الأهداف المتحركة والأشياء أمام الكاميرا خلال الوقت الفعلي.
وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة الغالق بشكل تكيفي، وتلتقط لقطات الحركة السريعة على الفور. أما بالنسبة لجميع مدوني الفيديو الطموحين، فإن هاتف HUAWEI nova Y90 يدعم التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر للتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية. كما يأتي الهاتف الذكي مع مجموعة واسعة من قوالب الفيديو المدمجة لتمكين إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.
ويتوفر أيضًا متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن في هاتف HUAWEI nova Y90؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.
سيتوفر HUAWEI nova Y90 بسعر أقل من 900 ريال سعودي بالألوان الأسود، والأخضر والأزرق، وسيكون الطلب المسبق بين 21 و28 سبتمبر مع عرض خاص خلال هذه الفترة بحيث يمكن للمشتري أن يحصل على هدايا مكونة من: سماعات Huawei FreeLace Lite، واشتراك HUAWEI Music، وHUAWEI Video مجانًا لمدة ست أشهر، وMobile Cloud 50 جيجا بايت لشهرين، وHUAWEI Care يشمل حماية للشاشة لمدة ثلاث أشهر، وضمان سنتين سارٍ في دول الخليج ومصر.