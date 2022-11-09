"العدل" تُعرّف بالمحكمة الافتراضية للتنفيذ في مؤتمر Gartner بإسبانيا

وتطرّق المهندس "العتيبي" إلى المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مؤخرًا؛ بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين، ودعم بيئة قطاع الأعمال، وتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتعزيز تنافسية المملكة.