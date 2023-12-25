"المدني" يُعَرّف زوار معرض الداخلية في مهرجان الإبل بتقنيات الإطفاء

كما يقدم جناح الدفاع المدني في ركن السلامة المنزلية عرضًا للطفايات اليدوية، وتعريفًا بأنواع الطفايات واستخداماتها بحسب نوع الحادث، والتدريب عليها بشبه الطفاية اليدوية الافتراضي، وتجربة افتراضية لشبه تسرب الغاز، الذي يعرض للزوار تسريب غاز داخل "المشبه"، وحدوث اشتعال لحظي لمعرفة كيفية التصرف الصحيح في مثل هذه الحوادث.