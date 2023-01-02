حالة تستمر لـ11 صباح غد.. "الأرصاد" ينبّه مكة والرياض وحائل والقصيم

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات متقدمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في عدة مناطق.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة خاصة (الجموم، وبحر، والعاصمة المقدسة، وخليص، وعسفان، والكامل، والطائف، وأضم ميسان، والخرمة، والمويه، وتربة، ورنية"، من استمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، المصحوبة بتأثيرات عدة، شملت نشاطًا للرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام للرؤية؛ لافتًا إلى أن الحالة تستمر حتى الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء.
وفي الرياض تشهد محافظات: (الزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء، ومرات، والدوادمي، والقويعية، وعفيف) استمرار حالة من الأمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام الرؤية، حتى الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل؛ خاصة (الشنان، والكهفة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، والحائط، والسليمي، والشمني، والغزالة، والمستجدة، وغزلانة، وموقق)؛ استمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية، وتستمر الحالة حتى الحادية عشرة صباح الغد.
وفي القصيم تشهد محافظات: (الأسياج، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء، والخبراء، والرس) وعدة محافظات أخرى، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، ورياحًا سطحية نشطة، وتساقطًا للبرد والسيول، وشبه انعدام للرؤية حتى الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء.