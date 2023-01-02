حالة تستمر لـ11 صباح غد.. "الأرصاد" ينبّه مكة والرياض وحائل والقصيم

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة خاصة (الجموم، وبحر، والعاصمة المقدسة، وخليص، وعسفان، والكامل، والطائف، وأضم ميسان، والخرمة، والمويه، وتربة، ورنية"، من استمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، المصحوبة بتأثيرات عدة، شملت نشاطًا للرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام للرؤية؛ لافتًا إلى أن الحالة تستمر حتى الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء.