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وصلوا إلى جدة والمدينة المنورة.. عدد حجاج إندونيسيا يتجاوز 90 ألفًا في السعودية

مسؤول مركز الحج الإعلامي بـ"الشؤون الدينية الإندونيسية": عددهم هذا العام سيبلغ 241 ألفًا