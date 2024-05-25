محليات
وصلوا إلى جدة والمدينة المنورة.. عدد حجاج إندونيسيا يتجاوز 90 ألفًا في السعودية
مسؤول مركز الحج الإعلامي بـ"الشؤون الدينية الإندونيسية": عددهم هذا العام سيبلغ 241 ألفًا
بلغ عدد حجاج إندونيسيا في السعودية إلى مساء أمس السبت أكثر من 90 ألف حاج، وفقًا لمركز الحج الإعلامي التابع لوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية.
ووصل الحجاج إلى المدينة المنورة وجدة عبر 229 رحلة طيران، وبلغ عددهم 90,132 حاجًا، وسجلت حتى الآن 11 حالة وفاة لأسباب صحية.
وأفاد ويدي دويناندا، مسؤول مركز الحج الإعلامي بالوزارة، في حديثه لوسائل الإعلام الإندونيسية، بأن عدد حجاج إندونيسيا هذا العام سيصل إلى 241 ألف حاج.