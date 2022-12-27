"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول على معظم المناطق

ويمتد تأثير الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت لتشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (الرياض، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى)، في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على المنطقة الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان (جازان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).