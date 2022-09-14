النائب العام يزور المحكمة الدستورية في الجزائر

وأشار المعجب خلال اللقاء إلى ما تتمتع به البيئة التشريعية في المملكة من أنظمة وقوانين تراعي المصالح العامة، وتحمي جميع الحقوق، وتحوكم العمل بإجراءات مؤسسية فعالة، منوهًا إلى ما تشهده الأنظمة من اهتمام وعناية من القيادة.