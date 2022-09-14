النائب العام يزور المحكمة الدستورية في الجزائر

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، والوفد المرافق، اليوم؛ المحكمة الدستورية الجزائرية، وكان في استقباله رئيس المحكمة السيد عمر بلحاج.
وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوجه العمل المشترك في المجال القانوني التشريعي.
وأشار المعجب خلال اللقاء إلى ما تتمتع به البيئة التشريعية في المملكة من أنظمة وقوانين تراعي المصالح العامة، وتحمي جميع الحقوق، وتحوكم العمل بإجراءات مؤسسية فعالة، منوهًا إلى ما تشهده الأنظمة من اهتمام وعناية من القيادة.