"الحصيني" عن "طالع الزبرة": ليله بارد ونهاره لطيف وفي منتصفه غزارة الأمطار

وتفصيلاً، قال "الحصيني": يستمر فصل الخريف فلكيًّا في النصف الشمالي من الأرض ثلاثة أشهر، وتتعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء. مشيرًا إلى أن من خصائصه المناخية أن الليل يبرد، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا، ووسطه ‏المطر في غالبه غزير إذا ما قدر الله فيه المطر.