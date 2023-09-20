"الحصيني" عن "طالع الزبرة": ليله بارد ونهاره لطيف وفي منتصفه غزارة الأمطار

أكد الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أن يوم أمس الأربعاء هو بداية طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف عند العرب، وتبلغ أيامه 13 يومًا في بداية موسم الزبرة.
وتفصيلاً، قال "الحصيني": يستمر فصل الخريف فلكيًّا في النصف الشمالي من الأرض ثلاثة أشهر، وتتعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء. مشيرًا إلى أن من خصائصه المناخية أن الليل يبرد، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا، ووسطه المطر في غالبه غزير إذا ما قدر الله فيه المطر.
وأضاف "الحصيني" بأن بداية الزبرة توافق حالة ممطرة على المرتفعات الغربية والجنوبية وبعض دول الخليج، مع احتمال أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى من السعودية فيما بعد -إن شاء الله-. مبينًا أن في الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى نجم سهيل بالبصر، كما يستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه.
وتابع: يطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وينصح فيه بكثرة سقي المزروعات، خاصة النخيل، استعدادًا للثمرة المقبلة. وفيه هجرة القماري، ويُنصح أثناءه بعدم النوم تحت أديم السماء (يعني النوم في مكان مكشوف)، كما يُنصح بتخفيف مؤشر البرودة في المكيف ليلاً خوفًا من نزلات البرد، ويستعد فيه البحارة لختام موسم الغوص لاستخراج اللؤلؤ.