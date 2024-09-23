38 ْلا يطلع أبداً.. "شروق سهيل بالسعودية وانحناء الأرض" في إيضاحات لـ"المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن حلول شروق نجم سهيل اليوم كان ابتداءً من جنوبي الجزيرة العربية حتى دائرة عرض 38 درجة شمالاً، حيث لا يطلع هناك مطلقاً.
وأوضح "المسند"؛ أن الاختلاف في الشروق يظهر بسبب انحناء الأرض، ولكون نجم سهيل نجماً جنوبياً، فإنه يطلع في المواقع الجغرافية الجنوبية قبل الشمالية، هذا من الناحية الفلكية، أما من ناحية الطقس وتغيراته فكل إقليم له خصائصه الجوية، فليس طقس اليمن كطقس نجد، ونجد ليست كالشام وهكذا.
وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس، طبيعة الاختلاف بين درجات العرض وأوقات الشروق على النحو الآتي: "درجة عرض 13 وقت الشروق 01:24 ص، درجة عرض 16 - 01:42، درجة عرض 19 - 02:01، ودرجة عرض 22 - 02:21، ودرجة عرض 25 - 02:44، ودرجة عرض 28 - 03:10، ودرجة عرض 31 - 03:41، ودرجة عرض 34 - 04:22، ودرجة عرض 37 - 05:39، ودرجة عرض 38 لا يطلع أبداً".