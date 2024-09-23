38 ْلا يطلع أبداً.. "شروق سهيل بالسعودية وانحناء الأرض" في إيضاحات لـ"المسند"

وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس، طبيعة الاختلاف بين درجات العرض وأوقات الشروق على النحو الآتي: "درجة عرض 13 وقت الشروق 01:24 ص، درجة عرض 16 - 01:42، درجة عرض 19 - 02:01، ودرجة عرض 22 - 02:21، ودرجة عرض 25 - 02:44، ودرجة عرض 28 - 03:10، ودرجة عرض 31 - 03:41، ودرجة عرض 34 - 04:22، ودرجة عرض 37 - 05:39، ودرجة عرض 38 لا يطلع أبداً".