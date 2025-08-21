رسميًا.. الرئيس المصري يزور المملكة وسط تنسيق مشترك لحماية استقرار المنطقة

يبدأ فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، في إطار التنسيق والتشاور المتواصل بين الرياض والقاهرة، بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات الإقليمية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية.
وتؤكد هذه الزيارة عمق العلاقات السعودية المصرية، التي شكّلت عبر العقود ركيزة في حفظ الأمن والاستقرار العربي، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض كلا البلدين لسياسة الاحتلال وتبنيهما موقفًا ثابتًا يدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي زيارة السيسي في توقيت حساس، يعكس حرص الجانبين على تنسيق المواقف تجاه تطورات الأوضاع في غزة، وإدانة الممارسات الوحشية والتجويع والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وتأكيد دعم مسار حل الدولتين.
وكانت المملكة قد فعّلت دورها الدبلوماسي من خلال رعاية مؤتمر دولي مشترك مع فرنسا لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، فيما لعبت مصر دور الوسيط السياسي بين حماس وإسرائيل، في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإنهاء الحرب.
ويستعرض الجانبان خلال الزيارة الإجراءات الممكنة لردع الأطماع الإسرائيلية، وتحذير المجتمع الدولي من تداعيات استمرار الحرب، وما قد ينتج عنها من زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل مساعي الاحتلال لفرض واقع جديد على حساب الشعوب العربية.
كما تهدف الزيارة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودفع الجهود نحو حلول سياسية تُسهم في استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، إضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.