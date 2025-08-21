رسميًا.. الرئيس المصري يزور المملكة وسط تنسيق مشترك لحماية استقرار المنطقة

وتؤكد هذه الزيارة عمق العلاقات السعودية المصرية، التي شكّلت عبر العقود ركيزة في حفظ الأمن والاستقرار العربي، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض كلا البلدين لسياسة الاحتلال وتبنيهما موقفًا ثابتًا يدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.