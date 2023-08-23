"المرئي والمسموع": فريق مختص يراجع محتوى الفيلم السينمائي لتصنيفه قبل فسحه

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنه ومن أجل فسح الأفلام السينمائية وتصنيفها، يقوم الفريق المختص في الهيئة بمراجعة محتوى الفيلم، والتأكد من مطابقته اللوائح.
وأشارت الهيئة إلى أنه بعد ذلك يتم طلب التعديلات، إن وجدت، مع مراعاة عدم الإخلال بقصة الفيلم أو سياق أحداثه.
وأشارت إلى إمكانية التقديم على طلب الفسح من منصة إعلام: http://elaam.gcam.gov.sa
وقال نواف السبهان؛ المشرف العام على تصنيف الأفلام السينمائية في الهيئة: تبدأ العملية باستقبال طلب من الموزع لتصنيف فيلمه والاستوديو يرسل الفيلم كاملاً بنسخة مشفرة وتتم مراقبته في غرف مخصّصة على يد متخصّصين.