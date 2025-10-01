استشاري أورام: "خرافة الاحتياج اليومي" تخدم شركات الأغذية والجسم يملك مخزوناً يكفيه

أثار استشاري الطب الباطني والأورام الدكتور رضا بخش جدلاً واسعًا بتصريحات أكد فيها أن ما يُعرف بالاحتياج الغذائي اليومي الضروري (RDA) ليس قاعدة صحية ثابتة، وإنما توصيات وُضعت أساسًا لظروف الحروب والمجاعات.
وأوضح بخش، المهتم بعلاج السمنة والأمراض المزمنة عبر الصيام المتقطع وتعديل نمط الحياة، أن الجسم قادر على إدارة احتياجاته بنفسه دون الاعتماد على غذاء يومي ثابت، مبينًا أن ما تنشره منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأغذية العالمية حول RDA يستند إلى ظروف خاصة لا تنطبق على حياة الأفراد الطبيعية.
وبيّن أن الجسم يملك آليات ذاتية للتخزين والاستخدام، حيث يُخزن السكر على شكل جلايكوجين في الكبد والعضلات، ويحتوي على احتياطي دهون يصل إلى 10 كيلوغرامات على الأقل، فيما يقوم البروتين بعملية إعادة تدوير داخلي (Recycling) لتلبية الاحتياجات الحيوية.
وأضاف أن فكرة "الاحتياج اليومي" تخدم بالدرجة الأولى شركات إنتاج الأغذية، قائلاً: "هذه الشركات تضمن عبر هذه التوصيات استهلاكًا يوميًا لمنتجاتها، وتستخدم التخويف من الدوخة أو الإغماء إذا لم يتناول الشخص غذاءً يوميًا، وذلك حفاظًا على أرباحها."
وأكد أن إعادة النظر في هذه المفاهيم تمثل خطوة مهمة لفهم أعمق لطبيعة الجسم وقدرته على التكيف، بعيدًا عن الضغوط التسويقية لشركات الأغذية.