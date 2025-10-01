استشاري أورام: "خرافة الاحتياج اليومي" تخدم شركات الأغذية والجسم يملك مخزوناً يكفيه

وأضاف أن فكرة "الاحتياج اليومي" تخدم بالدرجة الأولى شركات إنتاج الأغذية، قائلاً: "هذه الشركات تضمن عبر هذه التوصيات استهلاكًا يوميًا لمنتجاتها، وتستخدم التخويف من الدوخة أو الإغماء إذا لم يتناول الشخص غذاءً يوميًا، وذلك حفاظًا على أرباحها."