وزير الخارجية يستقبل نظيره التونسي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين

عقب ذلك، ترأس وزير الخارجية، ووزير الخارجية التونسي، الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات على جدول الاجتماع والهادفة إلى توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.