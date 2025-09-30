المملكة تستعرض ريادتها العالمية في طب الجلدية خلال حفل استقبال السفارة بباريس

من جانبها، أوضحت الدكتورة رؤى الحارثي، رئيسة ملف استضافة الرياض والحاصلة على البورد الكندي، أن طب الجلدية في المملكة بُني على أسس من الابتكار والشمولية، مشيرة إلى أن العديد من أقسام الجلدية في المملكة تقودها نساء. وأضافت أنه إذا وقع الاختيار على الرياض فسيكون لها شرف أن تكون أول امرأة تترأس المؤتمر العالمي لطب الجلدية في تاريخه الممتد لأكثر من 135 عامًا، وهو إنجاز وطني وعالمي يعكس مكانة المرأة السعودية ودورها الريادي.