المملكة تستعرض ريادتها العالمية في طب الجلدية خلال حفل استقبال السفارة بباريس

استضافت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا، بدعوة من السفير فهد الرويلي، حفل استقبال خاص في مقر إقامته بالحي السادس عشر الباريسي، على هامش مؤتمر الأكاديمية الأوروبية لطب وجراحة الجلد (EADV) الذي أقيم مؤخرًا. وجمع الحفل نخبة من أبرز قيادات طب الجلدية من أكثر من 40 جمعية وطنية وإقليمية ودولية، دعمًا لملف الرياض لاستضافة المؤتمر العالمي لطب الجلدية (WCD) عام 2031.
وأكد السفير فهد الرويلي أن استضافة المؤتمر العالمي لطب الجلدية لأول مرة منذ 135 عامًا في المنطقة تمثل حدثًا تاريخيًا ورسالة من المملكة إلى العالم بقدرتها على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين العلم والإنسانية. وأضاف أن الرياض، عاصمة المجد والتجديد، ستفتح أبوابها للعالم في 2031 لتكون منارة للعلم والطب والابتكار، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الاستثمار في الإنسان والعلم ركيزة أساسية للنهضة الكبرى، فالمملكة اليوم لا تستضيف الأحداث فحسب، بل تصنع المستقبل.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رؤى الحارثي، رئيسة ملف استضافة الرياض والحاصلة على البورد الكندي، أن طب الجلدية في المملكة بُني على أسس من الابتكار والشمولية، مشيرة إلى أن العديد من أقسام الجلدية في المملكة تقودها نساء. وأضافت أنه إذا وقع الاختيار على الرياض فسيكون لها شرف أن تكون أول امرأة تترأس المؤتمر العالمي لطب الجلدية في تاريخه الممتد لأكثر من 135 عامًا، وهو إنجاز وطني وعالمي يعكس مكانة المرأة السعودية ودورها الريادي.
كما أشار الدكتور سعد الصقير، الأمين العام لملف الرياض وأمين عام منظمة الشرق الأوسط للأمراض الجلدية، إلى أن أطباء المملكة نشروا آلاف الأبحاث العلمية وشاركوا في التجارب السريرية العالمية وأسسوا سجلات وطنية غير مسبوقة. وبيّن أنه حظي هذا العام بجائزة القيادة الدولية من الاتحاد العالمي لجمعيات الجلدية (ILDS)، معتبرًا أن هذا التكريم يعكس جهود مجتمع الجلدية السعودي بأكمله، وأن الدعم العالمي المتنامي يؤكد أهلية المملكة لقيادة هذا الحدث العالمي الكبير.