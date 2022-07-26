معروض الوحدات السكنية الجديدة بالرياض يرتفع37%

وكان برنامج رسوم الأراضي البيضاء يهدف من خلال أنظمته ولوائحه إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويوفر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ويحد من الاحتكار قد أكد أن المرحلة الثانية من الرسوم ستُطبَّق بالتزامن مع المرحلة الأولى؛ لتشمل أكثر من 140 حيًّا سكنيًّا في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد؛ لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدد.