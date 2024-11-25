لتعزيز الأعمال في التجمُّع الغذائي بجدة.. "مدن" توقّع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ويُسهم التجمُّع الغذائي الذي تتجاوز مساحته 11 مليون متر مربع، في تعزيز الإنتاجية الصناعية من خلال بنية تحتية مُبتكرة، والاستثمار في المُمكنات الواعدة، حيث يستهدف جذب استثمارات نوعية تصل إلى 20 مليار ريال، ودعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتوفير أكثر من 43 ألف فرصة وظيفية في المجالات الصناعية واللوجستية، بما يعزّز الناتج الإجمالي بنحو 7 مليارات ريال، وذلك في غضون السنوات العشر المقبلة.