تستمر 3 أشهر.. بنده تطلق حملة "ثبتناها" في جميع فروعها حول المملكة

وبادرت شركة بنده بتنشيط حملة ثبتناها من خلال توفير حلول للمستهلكين بتخفيض وتثبيت أسعار المنتجات الاستهلاكية، الغذائية والمنظفات الأساسية بكل منزل، لمدة شهر وتجديد قائمة الأصناف المخفضة والمثبت أسعارها شهرياً، مقدمة أسلوبًا عصرياً في تجربة التسوق باعتماد مفهوم "أفضل الأسعار لكل يوم"، والذي تترجمه عروض أقل الأسعار المثبتة لعناصر مختارة كل يوم طوال فترة الحملة من خلال فروع "بنده" المنتشرة حول المملكة، إذ يمكن للعملاء التوجه للمتاجر ومعرفة العروض اليومية على السلع المشمولة في الحملة، ومع أنه سيتم الترويج للحملة من خلال جميع فروع متاجر بنده بشكل يومي عبر تقديم العروض اليومية على الأسعار داخل كل فرع.