وكالة شرق أبها للمزادات تعلن عن إقامة مزاد "شواطئ جازان" الهجين

أعلنت وكالةُ شرق أبها للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ إقامةَ مزاد "شواطئ جازان" الهجين حضوريًّا الساعة 4:30 عصرًا في قاعة فندق راديسون بلو بمدينة جازان، لمدة ثلاثة أيام هي: يوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2024م، ويوم الأربعاء الموافق 2 / 10/ 2024م، ويوم الخميس الموافق 3/10 / 2024م، وإلكترونيًّا عبر منصة الدال للمزادات من الساعة 4:30 عصرًا.