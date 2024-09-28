وكالة شرق أبها للمزادات تعلن عن إقامة مزاد "شواطئ جازان" الهجين

أعلنت وكالةُ شرق أبها للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ إقامةَ مزاد "شواطئ جازان" الهجين حضوريًّا الساعة 4:30 عصرًا في قاعة فندق راديسون بلو بمدينة جازان، لمدة ثلاثة أيام هي: يوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2024م، ويوم الأربعاء الموافق 2 / 10/ 2024م، ويوم الخميس الموافق 3/10 / 2024م، وإلكترونيًّا عبر منصة الدال للمزادات من الساعة 4:30 عصرًا.
ويطرح المزاد 103 قطع أرض مميزة بمساحات مختلفة في حي المحمدية 250، تتميّز بمواقعها الاستراتيجية القريبة من الشاطئ، وجامعة جازان، وغيرها من المعالم الحيوية.
ويعتبر المزاد وجهة مميزة للباحثين عن الفرص الاستثمارية والسكنية الواعدة؛ نظرًا لتميز العروض العقارية.
وترحب وكالة شرق أبها للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية: 0504746662 - 0536226665.