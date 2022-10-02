"قدرات لفظي لوجه الله".. قبلة على الرأس تروي "قصة مؤثرة لمبادرة معلم"

وتابع: استمررت على ذلك الأمر أكثر من عامين وأنا أقدم تلك الدورة في كل فصل دراسي لجميع الفصول ولجميع طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي حتى جاءت جائحة كورونا وجاء الحجر، حينها بدأت أقلق على طلابي ومستقبلهم فكيف سأصل إليهم؟ وكيف سيحضرون الدورات؟ فجاءت البداية بفكرة استغلال "قروب" المادة الدراسية على تطبيق الواتساب ومن خلاله كنت أجيب عن أسئلة أي طالب في القدرات، وبعد ذلك أشار أحد طلابي علي بإضافتي إلى "قروب" للقدرات العامة فيه مجموعة من الطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة الذين بحاجة إلى من يساعدهم ويقدم لهم دورة القدرات العامة، فما كان مني إلا الموافقة على الفور.