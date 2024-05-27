"تمريضنا مستقبلنا".. "إرادة الرياض" يحتفل الأربعاء المقبل بيوم التمريض العالمي

ينظم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، بعد غد الأربعاء، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض 2024م تحت شعار "تمريضنا مستقبلنا.. القوة الاقتصادية للرعاية" بمشاركة مختصين في مجال التمريض، وبرعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور أحمد بن شندل العنزي.
وتتضمن الفعاليات حفلًا خطابيًّا وتكريمًا للمتميزين وبرنامجًا علميًّا يناقش محاور عن التمريض في رؤية المملكة العربية السعودية، وتحول القطاع الصحي، وتحسين بيئة العمل التمريضي، وجودة الرعاية التمريضية، والقوة الاقتصادية في مهنة التمريض، والتكنولوجيا الرقمية للتمريض (التمريض والتقنية)، والاستراتيجيات الحديثة في التمريض.
وتتضمن الفعاليات معرضًا تعريفيًّا يشارك فيه عدد من الجهات؛ منها: كلية التمريض بجامعة الملك سعود، وإدارة التمريض بتجمع الرياض الصحي الثالث، والجمعية السعودية للتمريض المهني، وإدارة التمريض بمستشفى الدرعية، وجمعية "لهم" للتوعية الصحية والرعاية المنزلية، وإدارة التمريض بالمجمع.