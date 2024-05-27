"تمريضنا مستقبلنا".. "إرادة الرياض" يحتفل الأربعاء المقبل بيوم التمريض العالمي

وتتضمن الفعاليات حفلًا خطابيًّا وتكريمًا للمتميزين وبرنامجًا علميًّا يناقش محاور عن التمريض في رؤية المملكة العربية السعودية، وتحول القطاع الصحي، وتحسين بيئة العمل التمريضي، وجودة الرعاية التمريضية، والقوة الاقتصادية في مهنة التمريض، والتكنولوجيا الرقمية للتمريض (التمريض والتقنية)، والاستراتيجيات الحديثة في التمريض.