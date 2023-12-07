د. العيسى يلتقي وفدًا برلمانيًّا فرنسيًّا

واستعرض اللقاءُ مبادرات رابطة العالم الإسلامي لبناء الجسور بين الأمم والشعوب، في مواجهة أفكار الصراع والصدام الحضاري، وأهمية تعزيز مفاهيم الاحترام المتبادَل بين التنوُّع الديني والوطني، وبين الأمم والشعوب كافَّةً، مُنَوِّهًا بوجهٍ خاصٍّ بمبادرة بناء جسور التفاهم بين الشرق والغرب، التي أطلقتها الرابطة من مقرِّ الأمم المتحدة، بدعمٍ ومشاركةٍ من كُبرى قيادات المنظمة والقيادات الدولية المعنية.