الباحة.. إزالة 104637 طنًّا من النفايات خلال شهر سبتمبر

أزالت أمانة منطقة الباحة -ممثلة في الإدارة العامة للنظافة- خلال شهر سبتمبر الماضي، 104637 طنًّا من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها؛ وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة.
وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيف 86757 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ20429 مترًا طوليًّا للطرق، وكنس يدوي لـ109883 مترًا مربعًا، ورفع 59 طنًّا من نظافة الأودية، وشفط وتصريف 223 موقعًا لتجمع مياه الأمطار.
وأكدت أمانة الباحة مواصلة فِرَق النظافة لأعمالها في نقل النفايات والتخلص منها، وفق الاشتراطات الخاصة، المتوافقة مع خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في جميع أرجاء المدينة والمنطقة.