الباحة.. إزالة 104637 طنًّا من النفايات خلال شهر سبتمبر

وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيف 86757 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ20429 مترًا طوليًّا للطرق، وكنس يدوي لـ109883 مترًا مربعًا، ورفع 59 طنًّا من نظافة الأودية، وشفط وتصريف 223 موقعًا لتجمع مياه الأمطار.