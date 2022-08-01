فايز المالكي يبادر ويستخرج أول تصريح إعلاني في وسائل التواصل

ويعد فايز المالكي من أكثر مشاهير السوشيال ميديا شهرة، حيث تميز في الأعمال الخيرية وقدّم عبر حساباته مبادرات ومساهمات مجتمعية، بل يعد من أهم المعلنين، لكن ما يميزه أن المقابل المالي الذي يحصل عليه أيضاً لجمعيات خيرية، كما أنه له مبادرات وطنية وأسهم في إبراز الجانب الإنساني للمملكة من خلال رصده وتوثيقه ونشره محتويات إعلامية مميزة، مثل فصل السياميين، ومساهمات مركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك ما تقدمه المملكة من جهود دولية في مساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة، كما أسهم في علاج أعداد كبيرة من ذوي الظروف الخاصة، إضافة إلى تسخير حساباته لخدمة فئات المجتمع المحتاجة.