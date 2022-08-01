فايز المالكي يبادر ويستخرج أول تصريح إعلاني في وسائل التواصل

حصل الفنان فايز المالكي، على أول ترخيص إعلاني من هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
وجاء حصول المالكي، بعد أن حقق جميع الشروط المطلوبة لاستخراج التصريح، حيث علّق في حسابه على تويتر: بفضل الله تمّ استخراج ترخيص إعلانات الأفراد من .@gcamsa
نصيحة لكل مشاهير السوشيال ميديا، لا تعلن إذا لم يكن عندك ترخيص إعلاني، وأرفق معه رابط استخراج الترخيص الاعلاني، ويعد هذا الحدث مميزاً كونه يصاحب موضوع تنظيم الإعلانات من مشاهير السوشيال ميديا هو الأكثر جدلاً ومن أهم المواضيع التي كانت تحتاج إلى تنظيم ووضع ضوابط له.
ويعد فايز المالكي من أكثر مشاهير السوشيال ميديا شهرة، حيث تميز في الأعمال الخيرية وقدّم عبر حساباته مبادرات ومساهمات مجتمعية، بل يعد من أهم المعلنين، لكن ما يميزه أن المقابل المالي الذي يحصل عليه أيضاً لجمعيات خيرية، كما أنه له مبادرات وطنية وأسهم في إبراز الجانب الإنساني للمملكة من خلال رصده وتوثيقه ونشره محتويات إعلامية مميزة، مثل فصل السياميين، ومساهمات مركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك ما تقدمه المملكة من جهود دولية في مساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة، كما أسهم في علاج أعداد كبيرة من ذوي الظروف الخاصة، إضافة إلى تسخير حساباته لخدمة فئات المجتمع المحتاجة.
وعبّر عددٌ من المغرّدين في تويترعن أن المالكي هو أكثر مشهور يستحق أن ينال أول ترخيص إعلاني لأنه الأكثر انضباطاً ويعد ما يقدمه من محتوى مميزاً وفيه فائدة للمجتمع.
هذا وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أقرّ استحداث ترخيص تقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين ممارسي هذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01 / 10 / 2022 تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.
وتضمَّنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري).
كما اشتملت الاشتراطات على وجوب أن تُعرَض الإعلانات من خلال حساب مُسجَّل لدى الهيئة، ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخَّص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو شفهيًّا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.
كما يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي ستُعلَن، وأن تكون مرخَّصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدَّمة من قِبل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت (مقاطع، أو صورًا، أو صورًا متحركة، أو نصوصًا، أو عبارات.. وغيرها).