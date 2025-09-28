طقس بداية الأسبوع .. الأرصاد: هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.