"زاتكا" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم نماذج سبتمبر قبل 12 أكتوبر

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر سبتمبر 2025، في موعد أقصاه 12 أكتوبر 2025، عبر موقعها الإلكتروني. وأكدت «زاتكا» أن التأخر يعرّض المنشأة لغرامة مقدارها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.