"زاتكا" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم نماذج سبتمبر قبل 12 أكتوبر

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر سبتمبر 2025، في موعد أقصاه 12 أكتوبر 2025، عبر موقعها الإلكتروني. وأكدت «زاتكا» أن التأخر يعرّض المنشأة لغرامة مقدارها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت الهيئة قنوات التواصل للاستفسارات، وتشمل الرقم الموحد (19993) على مدار الساعة، وحساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة إكس، والبريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa
، إضافة إلى المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
وبيّنت «زاتكا» أن ضريبة الاستقطاع تُفرض على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر داخل المملكة للجهات غير المقيمة التي لا تمتلك منشأة دائمة فيها، وذلك وفق الأسعار المحددة في المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.