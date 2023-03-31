مرضى يشكون رفض شركات التأمين علاجهم.. و"الضمان الصحي": أبلغوا والعقوبة تتدرج

وأشار إلى انه يجب على شركة التأمين الرد على طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج خلال 60 دقيقة، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة كما نصت عليها المادة (103) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني. وفي حال رفض شركة التأمين للطلب فلا بد من إيضاح سبب الرفض".