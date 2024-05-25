انطلاق أعمال قمة البركة للاقتصاد الإسلامي برعاية الرئيس التركي

يشار إلى أن قمة البركة الأولى في اسطنبول عقدت تحت شعار "الآفاق العالمية للاقتصاد الإسلامي: المقومات والاحتياجات"، وتهتم باستكشاف المبادئ والقيم الأساسية للاقتصاد الإسلامي، وتحديد الاتجاهات والتحديات في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وبناء التعاون والشراكات الناجحة بين تركيا والدول الإسلامية، ومناقشة الاستراتيجيات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد الإسلامي في العصر الرقمي، ودراسة دور الشباب في تشكيل مستقبل الاقتصاد الإسلامي، وتتضمن كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وورش عمل وحلقات تواصل، ما يوفر رؤى قيمة وفرصًا للتفاعل مع قادة المجتمع في هذا المجال.

يُذكر أن "منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي"، مؤسسة فكرية عالمية مستقلة غير هادفة للربح، يسعى إلى إثراء المخزون البحثي وخدمة البنية المعرفية للاقتصاد الإسلامي، وبناء الشراكات والتحالفات مع الجهات الإقليمية والدولية لاستقراء التحديات والمستجدات الاقتصادية المعاصرة، وذلك لمواكبة الاقتصاد والمالية الإسلامية لها. وذلك من شأنه يعزز مخرجات المنتدى باعتباره منارة معرفية اقتصادية ومالية عالمية.