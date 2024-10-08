غدًا.. انطلاق ملتقى الأكاديمية المالية 2024 في الرياض تحت شعار "نمو مستدام للمواهب"

كما تشهد فعاليات الملتقى إطلاق مجموعة من المبادرات مع بيوت خبرة عالمية من شأنها أن تسهم في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، الذي يستضيف 15 متحدثًا من المختصين في القطاعات المالية؛ للإسهام في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، مما ينعكس إيجابًا على مواءمة القدرات والمهارات مع الاحتياجات المستقبلية للقطاع، وتسهيل عملية تبادل التجارب والخبرات، وإعادة تشكيل المهارات وفقًا لأحدث المعطيات في القطاعات المالية.