"البيئة": 80 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق وجازان الأعلى بكميات 53.8 ملم

وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان التي شهدت هطول أعلى كميات بلغت (53.8) ملم في محافظة الدرب، و(35.7) ملم في محافظة أبو عريش، و(24.4) في القرعة - العارضة، بينما سجلت منطقة عسير (40.6) ملم في وادي الحياة بمحافظة سراة عبيدة، و(25.2) في محافظة ظهران الجنوب، وسجلت منطقة نجران (11.2) ملم في مطار شرورة، وفي النمصة بمحافظة بدر الجنوب (10.3) ملم، وفي منطقة الباحة سجلت بطاط – فرعة غامد الزناد (3.7) ملم، وناوان بمحافظة المخواة (3.6) ملم.