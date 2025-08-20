"البيئة": 80 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق وجازان الأعلى بكميات 53.8 ملم

رصدت (80) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول أمطار متفرقة في (6) مناطق من الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 19 أغسطس حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025م، حيث سجّلت منطقة جازان أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بلغت (53.8) ملم في محافظة الدرب، تليها منطقة عسير بكميات بلغت (40.6) ملم في محافظة سراة عبيدة.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، شهدت مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، الباحة) هطول كميات متفاوتة من الأمطار حتى صباح اليوم، إذ سجلت منطقة مكة المكرمة في سبت الجارة بمحافظة القنفذة (23) ملم، وفي أحد بني زيد - القنفذة (11.6) ملم، فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة (2.4) ملم في الجرنافة بمحافظة وادي الفرع.
وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان التي شهدت هطول أعلى كميات بلغت (53.8) ملم في محافظة الدرب، و(35.7) ملم في محافظة أبو عريش، و(24.4) في القرعة - العارضة، بينما سجلت منطقة عسير (40.6) ملم في وادي الحياة بمحافظة سراة عبيدة، و(25.2) في محافظة ظهران الجنوب، وسجلت منطقة نجران (11.2) ملم في مطار شرورة، وفي النمصة بمحافظة بدر الجنوب (10.3) ملم، وفي منطقة الباحة سجلت بطاط – فرعة غامد الزناد (3.7) ملم، وناوان بمحافظة المخواة (3.6) ملم.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء 20 أغسطس 2025م، يمكن زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/41hBRdL.