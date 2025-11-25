خبير تمور الأحساء لـ"سبق": معرض "عالم التمور" يجسّد 5 عقود من التطور.. ونسخة 2025 تبرز 400 صنف وتؤكد ريادة المملكة عالميًا

وخلال جولة "سبق" على أجنحة مناطق المملكة، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار، أكد خبير التحكيم التجاري وشيخ سوق تمور الأحساء عبدالحميد البن زيد لـ"سبق" أن المعرض يشكّل منصة مهمة للتعريف بالمكانة الكبيرة التي وصلت إليها التمور السعودية في الأسواق العالمية، والتي تُصدر اليوم إلى 133 دولة حول العالم.