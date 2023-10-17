الناصر: سوق النفط متوازنة ومعقولة.. والطلب العالمي سيصل الى 103 ملايين برميل

وشدّد على أن هناك حاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب، وينبغي أن يكون التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" على الحدّ من انبعاثات الطاقة التقليدية، وإذا لم تستثمرا في النفط والغاز فسوف تخسرون ما بين 5 إلى 7 ملايين برميل يومياً من النفط سنوياً.