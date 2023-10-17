الناصر: سوق النفط متوازنة ومعقولة.. والطلب العالمي سيصل الى 103 ملايين برميل

قال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: إن سوق النفط متوازنة ومعقولة، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2023 سيصل 103 ملايين برميل يومياً.
وأضاف "الناصر"؛ وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز"، أنه إذا أردنا زيادة إنتاج النفط فسنكون قادرين على القيام بذلك في غضون أسبوعين، كما أن خطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027 على الطريق الصحيح.
وشدّد على أن هناك حاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب، وينبغي أن يكون التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" على الحدّ من انبعاثات الطاقة التقليدية، وإذا لم تستثمرا في النفط والغاز فسوف تخسرون ما بين 5 إلى 7 ملايين برميل يومياً من النفط سنوياً.