الأولى من نوعها.. شاهد تدشين "السديس" لـ"مبادرة الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى"

وترتكز مبادرة "الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى"، على تفعيل الجوانب التي تعزّز تعظيم المسجد النبوي الشريف في قلوب المسلمين عالميًّا، وتثري تجربة الزائرين دينيًّا؛ من خلال: إقامة اللقاءات، وعقد الحوارات الدينية والثقافية والفكرية، المعنية بأحكام وآداب المسجد النبوي، والسلام على النبي ﷺ وصاحبَيه، وزيارة الروضة الشريفة، والتعامل مع المصلين، وتعظيم مكانته عند الأطفال، والتعريف بمعالمه الدينية وغيرها، بما يحقّق منشود ورسالة استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطلُّعات القيادة الرشيدة، أيّدها الله، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وإثراء تجربتهم دينيًّا.