A Market تطلق رؤيتها الاستراتيجية وخطتها المستقبلية

وحظي الحدث بتفاعل إيجابي من قبل الحضور، أعربوا فيه عن تفاؤلهم إزاء الإضافة الجديدة في قطاع التجزئة، وثقتهم بقدرة شركة A Market على تحقيق النجاح والتميز في هذا القطاع المهم، وتعكس الخطوة الجديدة رغبة ريادية في تقديم تجربة تسوق متميزة وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعّال، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كواحدة من أهم أسواق التجزئة في المنطقة، ومواكبة التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا، وهو ما يعكس سعي الشركة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، للقيام بدورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.