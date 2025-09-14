مستشفى ضرماء ينهي معاناة امرأة استمرت خمس سنوات

تمكّن فريق طبي في مستشفى ضرماء العام، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، من إنهاء معاناة سيدة في أواخر العقد الخامس من عمرها، بعد أن أجرى عملية دقيقة لاستئصال الرحم عقب معاناة استمرت خمس سنوات نتيجة نزيف رحمي متكرر وأورام ليفية متعددة في الرحم.
وأوضح المستشفى أن الأورام تسببت في ضغط على المثانة وقناة مجرى البول، ما أدى إلى صعوبات في المسالك البولية، إضافة إلى أعراض ضاغطة على المستقيم أثرت على الجهاز الهضمي، الأمر الذي جعل التدخل الجراحي ضرورة لإنهاء تلك المعاناة.
وقد تكللت العملية – بفضل الله – بالنجاح، وأسهمت في تحسين الحالة الصحية للمريضة واستعادة جودة حياتها.
ويؤكد مستشفى ضرماء العام أن هذا النجاح يأتي امتدادًا للجهود المستمرة في تقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة، بما ينسجم مع أهداف تجمع الرياض الصحي الثالث في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.