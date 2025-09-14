مستشفى ضرماء ينهي معاناة امرأة استمرت خمس سنوات

وأوضح المستشفى أن الأورام تسببت في ضغط على المثانة وقناة مجرى البول، ما أدى إلى صعوبات في المسالك البولية، إضافة إلى أعراض ضاغطة على المستقيم أثرت على الجهاز الهضمي، الأمر الذي جعل التدخل الجراحي ضرورة لإنهاء تلك المعاناة.