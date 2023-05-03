"التعليم" تعلن مواعيد تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية والأهلية

وقالت وزارة التعليم: إن التقديم لطلاب الصف الأول يبدأ من 17 إلى 28/ 10/ 1444هـ، عبر الرابط

وأشارت إلى أن يوم 15/ 11/ 1444هـ سيكون موعدًا لإعلان نتائج الفرز، موضحةً أنها سترسل رسالة نصية بذلك على جوّال ولي الأمر المسجل في النظام.