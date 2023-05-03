"التعليم" تعلن مواعيد تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية والأهلية

أعلنت وزارةُ التعليم، اليوم الأربعاء، مواعيدَ تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، إضافة إلى التسجيل والنقل في مدارس تحفيظ القرآن.
وقالت وزارة التعليم: إن التقديم لطلاب الصف الأول يبدأ من 17 إلى 28/ 10/ 1444هـ، عبر الرابط
وأشارت إلى أن يوم 15/ 11/ 1444هـ سيكون موعدًا لإعلان نتائج الفرز، موضحةً أنها سترسل رسالة نصية بذلك على جوّال ولي الأمر المسجل في النظام.
ولفتت إلى أن التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وإجراء المفاضلة وإتاحة النقل؛ سيبدأ يوم 1444/11/22هـ وحتى 1444/12/4هـ.
فيما سيبدأ التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والطلاب الذين لم يتمكّنوا من التسجيل الإلكتروني، يوم 1444/11/22هـ، وحتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي، عن طريق نظام "نور".
أما التقديم لطلاب رياض الأطفال، فسيبدأ يوم 1444/11/1هـ، ويستمرّ طوال العام، وسيكون التقديم من حساب ولي الأمر في نظام "نور"؛ كما كان معمولًا به سابقًا.