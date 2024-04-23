"العامري" لـ"سبق": 13 نصيحة للمدير الفعّال لبناء علاقة بناءة مع الطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي

وعن مهام مدير المدرسة كمشرف مقيم أوضح "د. محمد العامري" أنه ليس من السهل أن نحدد تحديدًا واضحًا بينًا لمهام مدير المدرسة في بُعد الإشراف التربوي؛ لأن نوعية هذه المهام تعتمد على مفهوم الإشراف وعلى الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها، وبما أن هذه (الأهداف والمفهوم) تختلف من مجتمع إلى مجتمع، ومن فلسفة تربوية إلى أخرى ومن نظام تربوي إلى آخر يغدو مفهومًا لماذا تكون عملية التحديد هذه غير سهلة.