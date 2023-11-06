"الحقيل": تدشين "بروبتك السعودية" هو إطلاق لإمكانيات القطاع العقاري الواعدة

وقال "الحقيل" خلال تدشين "بروبتك السعودية": أهمية التقنية العقارية ودورها في تطوير مستقبل العقار تعطينا مؤشرات حقيقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولنستذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن، وإن التقنيات العقارية هي أحد الممكنات التي يسهم من خلالها أبناء الوطن المبدعين والمبتكرين في رسم المستقبل الواعد، واليوم بروبتك السعودية جاء ليدعم ثقافة الابتكار ويسهم في توفير فرص مميزة لنمو القطاع العقاري، ويساعد في استقطاب أفضل الخبرات العالمية في هذا المجال، وسيستمر في السنوات القادمة ليكون منصة معرفية تدعم التقنية العقارية.