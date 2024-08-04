"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والطائف. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على خليص والكامل. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.