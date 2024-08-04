"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير وجازان والباحة ونجران والشمالية والجوف وتبوك).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والطائف. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على خليص والكامل. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة نجران لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أتربة مثارة على دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية لموجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
وتشهد الجوف أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.