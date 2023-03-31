"قبسات بلاغية" تستعرض الإعجاز اللغوي للتكرار في القرآن الكريم

فحينما نقرأ في سورة الأعراف قوله تعالى: "فَوَسوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيطَـٰنُ لِیُبدِیَ لَهُمَا مَا وُۥرِیَ عَنهُمَا مِن سَوءَ ⁠ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَن هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَا مَلَكَینِ أَو تَكُونَا مِنَ ٱلخَـٰلِدِینَ ۝٢٠" "الأعراف: 20"، يشدنا مطلع الآية وما فيها من تكرار في لفظة: "وَسوَسَ" في حرفي "الواو/ السين" في دلالة واضحة على تكرار هذا العمل من الشيطان المرة تلو المرة، يقول محيي الدين درويش: "اللفظ "وسوس" تجسيد حي وتصوير بليغ لدأب إبليس على الإغواء، وإجهاده نفسه لحملها على أن تزلّ بهما القدم، ويرتطما في مزالق الشر، فهو يوسوس إليهما المرة بعد المرة، ومن ذلك قولهم: خشن واخشوشن، لا تفيد خشن ما تفيد كلمة اخشوشن؛ لما فيها من تكرير الحروف، وقل مثل هذا في أعشب المكان واعشوشب، فكأنهم لما رأوا كثرة العشب قالوا: اعشوشب".